CALCIOMERCATO: stagione 2025/26, ecco le date principali da conoscere

In vista della stagione 2025/26, vediamo quali sono le date più significative da conoscere in sede di calciomercato. Dall’1 luglio al 31 marzo 2026 possono stipulare un contratto professionistico i calciatori il cui precedente contratto con società professionistica è scaduto entro il 30 giugno 2025. Dall’1 luglio 2025 all’1 settembre 2025 (ore 20) e dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20) sono fissate le date di apertura delle finestre di mercato per i club di Serie A, B e C.

In merito ai termini per l’esercizio delle opzioni e controopzioni saranno due le finestre a disposizione: dall’1 al 4 giugno (opzioni) e 5 all’8 giugno per le eventuali controopzioni, ma anche dal 16 al 18 giugno (opzioni) e dal 19 al 21 giugno (eventuali controopzioni correlate esclusivamente alle opzioni esercitate dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025). Questo mese, dunque, in casa Catania sarà decisivo per gestire la situazione legata ai contratti in scadenza e dei diritti di riscatto esercitabili sia in entrata che in uscita. Il mese successivo, invece, via libera con la campagna trasferimenti generale tra acquisti e cessioni, definendo l’organico per la prossima stagione.

