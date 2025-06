CASTAGNINI: “Catania, ci sono le premesse per fare bene. Mi farebbe piacere ricevere una chiamata”

Il Direttore Sportivo Renzo Castagnini, ex rossazzurro, parla del ruolo che potranno recitare le squadre siciliane di C il prossimo anno, soffermandosi anche sui rumors che lo hanno indicato come possibile diesse del Catania, ai microfoni di sporticily.it:

“Mi auguro che le formazioni siciliane possano far bene e che almeno una possa andare su. Catania è una città importante, che l’anno scorso ha fatto un discreto campionato. Ha una buona struttura, una società solida e ci sono le premesse per fare bene. Anche a Trapani c’è una proprietà forte e un d.s. esperto come Peppino Pavone. Anche lì si può fare qualcosa di interessante. Il Siracusa, invece, avrà bisogno di tempo essendo una neo-promossa. Dovrà organizzarsi per fare bene ogni cosa”.

“Non ho sentito nessuno del Catania, per andare a fare il direttore sportivo da loro. Ho letto anche io qualcosa, ma ribadisco che non ho sentito nessuno. Parliamo di una piazza importante e certo non farebbe piacere solo a me ricevere qualche chiamata da lì. Credo comunque che siano già organizzati con Faggiano e Pastore. Penso che la società sia già a posto, poi non conosco i loro programmi”.

