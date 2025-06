DISPINZIERI: “Contatti non si sono tradotti in un accordo, ma ringrazio di vero cuore il Catania”

Giuseppe Dispinzieri, a lungo fisioterapista del Calcio Catania, non farà ritorno in rossazzurro. Lui stesso ha fatto chiarezza, via social, riportando quanto segue:

“In relazione a quanto di recente pubblicato da diverse testate giornalistiche e siti online in merito ad un mio presunto, quanto imminente, ritorno nello staff medico-sanitario del Calcio Catania, credo sia opportuno chiarire che con l’attuale proprietà ci sono stati alcuni contatti che, tuttavia, per ragioni non direttamente dipendenti dalla volontà delle due parti, non si sono tradotti in un accordo per la prossima stagione. Voglio comunque ringraziare, di vero cuore, la Società per aver voluto prendere in considerazione la mia persona per ricoprire un ruolo così delicato. Catania e il Catania sono stati, sono e resteranno sempre la mia casa, il luogo del mio cuore, e per questo sento di voler fare a tutti, Società, staff e giocatori, il mio più caloroso in bocca al lupo per la prossima stagione, sperando che sia finalmente l’anno giusto per riportare Catania e il Catania lì dove meritano di stare”.

