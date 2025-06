CATANIA FEMMINILE: sette gol rifilati alla Giovanile Rocca

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Nel match di chiusura del girone C del campionato di terza serie femminile, il Catania Women s’impone per 7-1 sulla Giovanile Rocca e si congeda così con un successo dopo la recente serie negativa. Per le rossazzurre allenate da Pierpaolo Alderisi, già da settimane certe della permanenza in Serie C, doppiette di Carlotta Sciuto e Beatrice Vitale e gol di Vittoria Musumeci, Agnese Ferlito e Cristina Lanteri.

Serie C Femminile – Girone C – Trentesima giornata – Domenica 1° giugno – Stadio “Francesco Russo”, Viagrande (Catania)

Catania-Giovanile Rocca 7-1

Reti: pt 12° Sciuto, 22° Vitale, 24° Vitale, 27° Cinque (GR), 37° Musumeci; st 17° Sciuto, 41° Ferlito, 43° Lanteri.

Catania: 1 Orlando; 2 Pietrini (VK), 4 Lanteri, 9 Vitale (25°st 8 Barbarino), 10 Cammarata, 14 Russo, 17 Brunetti (36°st 3 Saraniti), 19 Sciuto (33°st 16 Milazzo), 22 Musumeci (30°st 42 La Porta), 23 Di Stefano (K) (22°st 20 Ferlito), 92 Papaleo. A disposizione: 32 Trentadue; 6 Gaglio, 18 Picchirallo, 21 Visalli. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Giovanile Rocca: 1 Dambra; 3 Lazzara (39°st 17 Smiriglia), 4 Talluto, 5 Correr, 7 Venuto (27°st 13 Miracola), 8 Cinque, 9 Minciullo (K) (39°pt 16 Monaco), 10 Graziano (27°st 20 Lupica), 11 Florio (VK), 18 Raffaele (36°st 6 Russo), 23 Cucinotta. A disposizione: 12 Santospirito; 2 Lombardo. Allenatrice: Siria Castrovinci.

Ammonizioni: Monaco, Minciullo (GR).

Arbitro: Marco Burattini (Roma 1).

Assistenti: Giovanni D’Agostino (Acireale) e Alassane Pirrone Barry (Catania).

Tempi di recupero: pt 3’; st 2’.

