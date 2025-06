CATANIA FEMMINILE – Under 19, impresa sfiorata. Borbone: “C’è orgoglio per il percorso delle ragazze”

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 19 del Catania Women sfiora l’impresa sul campo delle pari età della Roma, campionesse italiane in carica, ma subisce nel finale la rete che consente alle giallorosse di accedere alla finale per il titolo nazionale juniores femminile. Foti, al 38’ della ripresa, rompe un lungo equilibrio; le rossazzurre allenate da Silvestro Reitano, capaci in precedenza di creare almeno due nitide opportunità per portarsi in vantaggio, provano infine a ristabilire la parità ma non riescono a riequilibrare le sorti dell’incontro.

Massimiliano Borbone, responsabile del dipartimento femminile del nostro club, osserva: “La delusione per questa sconfitta, giunta dopo una prestazione di livello notevole, non cancella certamente l’orgoglio per il percorso di queste ragazze, campionesse regionali e brave a dimostrare anche oggi il loro valore. Siamo contenti della loro crescita”.

