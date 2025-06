CATANIA SOCIAL: Jimenez ricarica le pile, ricordando gol e assist della stagione trascorsa

E’ il momento di staccare la spina e concedersi un pò di sano relax. Aspettando la prossima stagione, Kaleb Jimenez ricarica le pile. Ne ha approfittato, in questi giorni, per ricordare l’annata trascorsa a Catania sul piano personale. Via social – attraverso la piattaforma Instagram – il calciatore prelevato lo scorso anno dalla Salernitana ha ripercorso le tappe della stagione rossazzurra pubblicando un video contenente gol e assist da lui realizzati con la maglia del Catania.

Non mancano commenti e “mi piace” da parte di tifosi, amici e compagni di squadra (presenti anche i “like” del tecnico Mimmo Toscano e del vice Michele Napoli). Tutti concordi nel ritenere positiva l’esperienza di Jimenez quest’anno. Peccato che il classe 2002 sia venuto meno nella parte finale della stagione, quella decisiva. In generale non è riuscito a mantenere un livello di lucidità e prestazioni all’insegna della continuità, ma spesso ha fatto la differenza con qualità, fantasia, tecnica e giocate sopraffine.

Adesso Jimenez, se – come sembra – sarà riconfermato nell’organico di mister Toscano, potrà svolgere il lavoro con la squadra già in sede di ritiro precampionato, a differenza di un anno fa quando si mise a disposizione soltanto a cominciare dalla fine di agosto. “Non tutto è andato come speravamo, ma ogni partita ci ha insegnato qualcosa e ci ha reso più forti”, così l’italo-spagnolo si è espresso qualche settimana addietro. Ripartendo proprio dalla consapevolezza di avere imparato da ogni singola gara e di sentirsi un calciatore migliore.

