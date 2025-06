CATANIA SOCIAL – Monaco saluta: “Grazie a chi mi ha portato fin qui, il mio orgoglio più grande”

Salvatore Monaco, difensore di proprietà del Catania che, a fine mese, lascerà il club per scadenza di contratto, saluta ricordando quando i rossazzurri battagliarono sportivamente sul campo con il papà, Gennaro. Riportiamo di seguito le parole del calciatore classe 1992 su Instagram:

“Ci sono posti che non si dimenticano. Perchè lì è iniziato tutto. Su questo stesso stadio, quasi vent’anni fa, correva mio padre verso un campionato vinto. Ricordo ancora quel giorno, festeggiato con mio nonno poco prima che l’Alzheimer ce lo portasse via. Per anni ho sentito di avere un debito con loro, con i loro sogni. Oggi, indossare questa maglia è il mio modo di onorarli. Penso di avercela fatta. Grazie a chi mi ha portato fin qui. Il mio orgoglio più grande. Arrivederci”.

