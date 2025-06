CIANCI-GOL: circa 80 reti da professionista, 33 negli ultimi tre anni

Tra i nodi da sciogliere sul mercato, spicca quello legato al futuro di Pietro Cianci. Pallino, in questo caso, nelle mani della Ternana che ha la facoltà di esercitare l’opzione per il riscatto del cartellino come da accordi stabiliti la scorsa estate col Catania, all’atto della cessione in prestito.

Sia nel caso in cui i rossoverdi lo riscattassero che nell’ipotesi di un rientro alla base, Cianci è un attaccante, numeri alla mano, affidabile per la categoria. Andato a segno un’ottantina di volte nel professionismo, nella stagione recentemente trascorsa ha fatto centro 13 volte, score realizzativo imprezioso da 6 assist. A conferma dell’importanza di Cianci nell’economia del gioco della Ternana.

Reti che si sommano alle 11 della stagione precedente, divisa tra Taranto (4) e Catania (7), ed ai 9 gol dell’annata 2022/23 con la maglia del Catanzaro per un totale di 33 marcature negli ultimi tre anni. Va anche detto che, quest’anno, Cianci è stato assistito particolarmente bene da Cicerelli, altro elemento che potrebbe tornare alle pendici dell’Etna per restarci. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni; le statistiche sono sicuramente dalla parte di Cianci, profilo che potrebbe fare al caso di qualsiasi club di C.

