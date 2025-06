CIANCI: saluta definitivamente Catania con 7 gol in maglia rossazzurra

“E’ stata per me un’esperienza breve ma bella e vissuta mettendoci il cuore. Vi auguro il meglio, vi voglio bene!”. A fine agosto del 2024 Pietro Cianci salutava così i tifosi del Catania. In quei giorni era stato ufficializzato il passaggio dal club rossazzurro alla Ternana in prestito con diritto e obbligo di riscatto in caso di promozione delle Fere in Serie B.

Venendo meno quest’ultima soluzione, i rossoverdi – come annunciato dal presidente D’Alessandro – hanno esercitato l’opzione, assicurandosi a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Cianci. Può, quindi, considerarsi una volta per tutte conclusa l’esperienza del giocatore con la maglia del Catania. Arrivato alle pendici dell’Etna nel corso della stagione 2023/24, a gennaio, Cianci ha fornito un valido contributo alla causa rossazzurra mettendo a segno 7 gol (di cui 2 nei playoff) per un totale di 21 apparizioni alla corte di Cristiano Lucarelli, prima, e Michele Zeoli, dopo. Successivamente è arrivato il trasferimento alla Ternana, dove Cianci si è messo in mostra quest’anno mettendo a referto 13 gol e 6 assist in 40 presenze.

