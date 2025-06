CICERELLI: “Futuro? Mi confronterò anche col Catania”

“Devono parlare le due società, io ho fatto tanta Serie B ma mi interessa il progetto, non la categoria – riporta il Corriere dell’Umbria – Non so come andrà, mi dovrò confrontare anche con il Catania per capire, ne sapremo di più tra un paio di settimane”. Queste le parole del fantasista di proprietà del Catania Emmanuele Cicerelli, reduce dal prestito alla Ternana. A questo punto il cartellino torna completamente in mano al Catania, ma il futuro di Cicerelli sarà più chiaro a breve. L’obbligo di riscatto in favore dei rossoverdi, lo ricordiamo, sarebbe scattato in caso di promozione delle Fere in Serie B ma gli umbri potrebbero comunque fare un tentativo per intavolare una nuova trattativa col Catania.

