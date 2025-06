CICERELLI-INGLESE: la volontà del Catania è chiara, le prossime mosse

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Giuseppe Sapienza, Alessandro Zarbano e Ivano Pastore c’è stato spazio anche per la tematica di calciomercato legata al futuro di Roberto Inglese ed Emmanuele Cicerelli. Entrambi giocatore di proprietà del Catania, il primo contrattualmente legato fino al 30 giugno ed il secondo fino al prossimo anno, sono due profili tra i più importanti per valori assoluti all’interno dell’organico rossazzurro.

Non perderli in vista della stagione 2025/26 sarebbe incoraggiante per la piazza e un segnale forte lanciato alla concorrenza. Un segno concreto della elevata competitività del Catania, aspettando ulteriori innesti di qualità attesi un pò in tutti i settori del campo, pur senza stravolgimenti di sorta. Inglese ha messo a referto 14 gol e un assist nell’ultima stagione, Cicerelli addirittura 19 reti e 10 assist in prestito alla Ternana. Tanta roba, numeri che ben si sposano con una squadra molto ambiziosa.

Il Direttore Sportivo rossazzurro ha avuto modo di parlare sia con Inglese che Cicerelli, esprimendo una volontà molto chiara da parte della società: proseguire il rapporto professionale con loro. I colloqui, stando a quanto sottolineato dallo stesso Pastore, inducono all’ottimismo. Inglese dovrebbe siglare il rinnovo una volta rientrato dalle vacanze, mentre Cicerelli ripartirebbe da Catania malgrado le richieste di club cadetti ma è previsto un nuovo incontro tra le parti, prima dell’inizio del ritiro, possibilmente per un eventuale prolungamento del contratto. Le dinamiche del mercato possono spesso cambiare da un momento all’altro, bisogna tenere conto anche di questo, ma l’auspicio dei tifosi è che i fatti diano ragione a Pastore. Consegnando al tecnico Mimmo Toscano due frecce potenzialmente letali.

