CICERELLI: l’ex Ternana chiamato ad una scelta consapevole

Tra le sirene dalla B o da altri club di primissima fascia in C ed una possibile stagione da protagonista a Catania, Emmanuele Cicerelli valuta il proprio futuro. Le parole pronunciate in conferenza stampa dal diesse Ivano Pastore avvicinano il giocatore ad una permanenza sotto l’Etna. In sede di calciomercato, però, quello che dici oggi può essere facilmente smentito domani. Il mercato ha le sue dinamiche e non di rado si verifica tutto ed il contrario di tutto. Nel caso di Cicerelli una certezza c’è: che il Catania è titolare del cartellino del fantasista. Perchè le condizioni affinchè la Ternana lo riscattasse dopo il prestito assolutamente proficuo in rossoverde non si sono verificate.

Ancora un anno di contratto lega Cicerelli alla società etnea, la quale non ha manifestato l’intenzione di privarsene in vista della prossima stagione. In questo caso la palla passa al giocatore. L’ormai ex Ternana compirà 31 anni ad agosto, quando lo scorso anno salutò il Catania lo fece lasciando il ritiro di Assisi in lacrime. Se oggi il Catania vuole puntare su di lui, illustrando a Cicerelli un progetto di un certo spessore, esiste la possibilità concreta che il ragazzo davvero riparta dalla sponda rossazzurra della Sicilia.

Del resto lo stesso calciatore pugliese, in una recente intervista al Corriere dell’Umbria ha spiegato che più che la categoria è interessato dal progetto. In B l’ipotesi Juve Stabia potrebbe essere stuzzicante, anche perchè al timone della squadra c’è Ignazio Abate, colui che proprio a Terni – prima dell’esonero – ha saputo valorizzare al meglio le caratteristiche di Cicerelli. In C, invece, nelle ultime ore rimbalzano voci di un presunto interesse della Salernitana ma il Catania difficilmente lo cederebbe a una diretta rivale. Cicerelli è chiamato ad una scelta consapevole, in linea con i propri valori e obiettivi.

