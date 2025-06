COPPA DISCIPLINA 2024/25: Catania e Messina agli ultimi posti in classifica

La classifica della Coppa Disciplina del Campionato di Serie C 2024/25 in relazione ai

provvedimenti disciplinari irrogati dal Giudice Sportivo a tutto il 29 aprile 2025 evidenzia come l’Arzignano Valchiampo, Potenza e Virtus Verona siano i club più virtuosi di Lega Pro. Tra i migliori dieci figurano anche Feralpisalò, Alcione Milano, Pianese, Albinoleffe, Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Giana Erminio. Benevento undicesimo.

Il Catania si piazza agli ultimi posti tra le 58 squadre (escluse Taranto e Turris) che hanno partecipato al torneo di terza serie, precisamente in 53/a posizione. Rossazzurri, pertanto, sesto club meno virtuoso del campionato alle spalle di Pescara, Cavese, Triestina, Lucchese e ACR Messina (i peloritani guidano la vetta di questa speciale classifica negativa). SPAL, Foggia, Ternana e Avellino chiudono la Top 10 dei “meno disciplinati”.

