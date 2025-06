ANASTASIO: finora mai due stagioni intere di fila con la stessa casacca da professionista

E’ stato il calciatore ad avere fatto registrare il maggior numero di presenze con la maglia del Catania quest’anno. Il laterale sinistro Armando Anastasio, sotto contratto fino a giugno del 2027, qualora proseguisse l’avventura in rossazzurro lo farebbe per la seconda stagione consecutiva. In carriera non si è mai verificato, finora, che Anastasio abbia vissuto due stagioni intere di fila indossando la stessa casacca.

E’ accaduto soltanto ai tempi delle giovanili del Napoli. In seguito, al Monza, dopo la vittoria del campionato di Serie C nel 2020 passò in prestito al Rijeka l’anno successivo, per poi rientrare alla base. Negli ultimi dieci anni Anastasio ha militato in tredici squadre diverse: Padova, Piacenza, Albinoleffe, Carpi, Parma, Cosenza, Monza, Rijeka, Reggiana, Pordenone, Pro Vercelli, Casertana e Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***