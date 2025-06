CURIOSITA’: Guglielmotti e l’agricoltura tra passione e lavoro

Due anni fa ha conquistato per la prima volta la promozione in Serie B. Obiettivo che, qualora dovesse proseguire l’avventura in maglia rossazzurra, proverà a centrare nella prossima stagione con il Catania. Davide Guglielmotti, in attesa di conoscere il proprio futuro, è attualmente in vacanza alle Maldive ma, fino a qualche giorno fa, si è dedicato ad altra attività.

Lo si potrebbe definire un imprenditore agricolo prestato al calcio. Soprannominato “El tractor”, proprio il trattore è un mezzo che lo riguarda molto da vicino. Gestisce, infatti, con il fratello in Piemonte l’azienda agricola di famiglia che produce riso, specie da quando il papà non c’è più. Una passione per l’agricoltura, quella di Guglielmotti, ma anche un lavoro a tutti gli effetti.

“E’ un lavoro a cui tengo molto, infatti sto cercando di investire in quel settore con l’idea di dedicarmi a tempo pieno all’attività anche se all’adrenalina che mi trasmette il calcio non vorrei mai rinunciare”, ha ricordato tempo fa il giocatore a La Sicilia. Un secondo lavoro, dunque, per il laterale destro classe 1994 che, quando può, aiuta la famiglia dando una mano nel settore agricolo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***