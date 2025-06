DALLA CITTA’ | Summer Fest 2025 e Palcoscenico Catania: oltre 200 eventi dal centro alle periferie

NOTA STAMPA COMUNE DI CATANIA

Musica, spettacoli, cinema, libri, arte e cultura in tutte le sue declinazioni animeranno l’estate catanese, dal centro alle periferie, accomunati da un unico tema e filo conduttore: “Per rinascere insieme, nella bellezza e nella condivisione”. Sono oltre 200 gli eventi in programma dal 26 giugno all’11 ottobre per il cartellone del Catania Summer Fest 2025, promosso dall’Amministrazione comunale insieme con la rassegna Palcoscenico Catania.

Il calendario 2025, impreziosito dalla presenza di artisti di caratura nazionale e internazionale, avrà come suggestiva cornice luoghi iconici quali il Giardino Bellini con la grande arena, ma anche il Palazzo della Cultura, la corte della Galleria d’Arte Moderna di via Castello Ursino, la piazza Federico di Svevia, con il maniero federiciano in riqualificazione sullo sfondo, e numerosi altri siti nei vari quartieri cittadini.

Il programma del Summer Fest è stato illustrato nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino, insieme con gli assessori della giunta, il presidente Sebastiano Anastasi e diversi consiglieri comunali, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e il responsabile della Direzione comunale Cultura Paolo Di Caro. Presenti anche i rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni e partner che hanno collaborato alla realizzazione del cartellone.

“Un programma di altissima qualità – ha affermato il sindaco Enrico Trantino – pensato per coinvolgere ogni fascia di età e capace di spaziare dai grandi concerti alla cultura, dall’arte al teatro, dalla prosa al lirico, fino alla musica sinfonica. Quest’anno, con una novità assoluta, si aggiunge anche una rassegna cinematografica. Oltre duecento eventi distribuiti tra il centro storico e le periferie della città, nel solco di una visione che considera l’intera area urbana come un’unica comunità da valorizzare in ogni sua parte. Ai grandi nomi della musica si affianca la presenza di numerosi artisti di qualità, capaci di richiamare pubblico locale e visitatori, senza necessità di spostarsi per assistere a spettacoli di rilievo. Un’offerta culturale tra le più vivaci e apprezzate a livello nazionale”.

Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha sottolineato: “Accogliamo con grande soddisfazione questo ricco calendario di eventi, che risponde pienamente agli indirizzi espressi dal consiglio comunale, promuovendo iniziative in tutte le zone della città. Anche le periferie saranno coinvolte, affinché ogni cittadino possa partecipare e sentirsi parte attiva della vita culturale e sociale di Catania”.

Nel corso dell’incontro è stata confermata la sinergia con i maggiori enti culturali cittadini, come il Teatro Massimo Vincenzo Bellini, il Teatro Stabile e il Conservatorio musicale Vincenzo Bellini. Particolare attenzione è stata rivolta al programma di Palcoscenico Catania, promosso dal Comune con il Ministero della Cultura e con il contributo artistico di numerose associazioni che organizzano eventi di arte e cultura. La rassegna porterà spettacoli e intrattenimento in tutti i quartieri periferici della città con 90 laboratori e 83 eventi in 50 siti tra piazze, strade, chiese, scuole, siti archeologici e monumentali.

Il Summer Fest ospiterà anche quest’anno nel Giardino Bellini i grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale con un calendario tra i più importanti d’Italia. Nella grande arena dello storico giardino si esibiranno nella prima metà di luglio Dj Claudio Cecchetto “I love 80’s” (5 luglio), Silent Bob & Sick Budd (6 luglio), Artie 5ive (11 luglio), Alfa (12 luglio), Psicologi (13 luglio) e nelle date successive From Ennio with Love, Lazza, Nayt , Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Sal Da Vinci, Morissey, Paul Kalkbrenner, Teenage Dream, Irama, Geolier, Lucio Corsi, Anna Pepe, Tananai, Brunori Sas, Gigi Finizio, Ghali, Gigi D’Agostino, Tony Boy, Manu Chau, Fabri Fibra, Rocco Hunt, Gianna Nannini, Franco 126, Rosario Miraggio, Tony Effe + Guè, Paky, Deejay Time.

Il Teatro Massimo Bellini porterà il melodramma e la musica sinfonica non solo nel Palazzo della Cultura ma anche in luoghi particolarmente suggestivi come la Galleria d’arte moderna, che ospiterà uno dei primi eventi del Summer fest, Bellezza Belcanto Bellini – Napoli Sicilia New York, venerdì 27 giugno.

Il Teatro Stabile arricchirà il calendario con due produzioni proprie in programma nel Palazzo della Cultura già i prossimi 5 e 6 luglio, l’Odissea delle donne, e il 9 e 10 luglio, Etna colonna del Cielo. Sempre a luglio, il 13, il Palazzo della Cultura ospiterà Federico Garcia Lorca “Il poeta della libertà” di e con Ornella Giusto.

La rassegna jazz prevede tra i primi appuntamenti Subhira Quinteto (Cile) il 13 luglio in piazza Federico di Svevia (che il 10 ospiterà The Boppin’s Kids e l’11 Hollywood Galà), e il 15 nella Galleria d’arte moderna Francesco Buzzurro ma c’è tanta attesa anche per Danilo Rea Trio, Rita Marcotulli Trio, Francesco Cafiso e altri artisti. Il 16 luglio la musica di Paolo Buonvino risuonerà nel Palazzo della Cultura (dove il 14 si svolgerà l’evento di beneficenza Moda e Ballo), sempre per citare i primi eventi in calendario.

I “Martedì al cinema” di piazza Federico di Svevia proporranno quattro film girati in Sicilia, a partire da I Viceré di Roberto Faenza il prossimo 8 luglio, seguiranno La stranezza di Roberto Andò, La Matassa di Giambattista Avellino e L’ora legale di Ficarra e Picone.

Al termine della conferenza l’Amministrazione ha voluto rivolgere “un grazie agli sponsor: Funivia dell’Etna, simbolo del legame profondo tra la città e il suo vulcano, e il Gruppo Arena, da sempre vicino al territorio. Un grazie anche ai media partner Radio Studio 90 Italia e Traguardi. Il loro sostegno rappresenta non solo un importante contributo, ma anche un segnale di fiducia verso una visione condivisa di cultura, turismo e partecipazione”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***