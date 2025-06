DE PAOLI: archiviata l’esperienza rossazzurra mantenendo un forte legame umano

1 gol e 2 assist per complessive 11 presenze con la maglia del Catania distribuite in poco meno di 500 minuti. Questo lo score di Andrea De Paoli nella mezza stagione vissuta in maglia rossazzurra. L’attaccante classe 1999 è stato prelevato a gennaio in prestito dal Giugliano su precisa idea dell’attuale direttore sportivo Ivano Pastore (De Paoli militava nell’Ascoli quando Pastore era responsabile scouting del club marchigiano). Il giocatore non ha trovato moltissimo spazio ma, quando chiamato in causa, ha risposto con impegno e generosità pur non riuscendo a dare quel qualcosa in più alla squadra. Resta l’applicazione di un calciatore che, arrivato in punta di piedi consapevole del peso e della storia dei colori rossazzurri, ha sempre cercato di rispettarli e onorarli.

La punta genovese ricorda con affetto il percorso alle pendici dell’Etna, riprendendo le parole da lui stesso pubblicate poco tempo fa sui social: “La cornice e il calore di questo viaggio è stato da pelle d’oca; questa città raggiungerà ciò a cui è destinata. Alla fine di ogni percorso, quello che resta davvero è il legame umano, credo molto nell’etica, per questo sono orgoglioso di aver condiviso questa esperienza con persone dai solidi valori morali. GRAZIE, sincero e di cuore a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questa tappa della mia vita”.

