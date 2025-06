DE ROSE-TOSCANO: destinato ad interrompersi il rapporto professionale di lunga data?

Ben 186 presenze con squadre allenate da Domenico Toscano per Francesco De Rose. Numeri che fanno capire quanto il centrocampista cosentino sia stato considerato importante in questi anni negli equilibri del mister. Quattro società differenti (Cosenza, Reggina, Cesena, Catania) e otto stagioni disputate con tantissimi gettoni di presenza per quello che rappresenta il calciatore più impiegato tra tutti quelli allenati da Toscano in carriera. A giugno compirà 38 anni.

“Con Toscano abbiamo un rapporto che va al di là del calcio – le parole pronunciate da De Rose ai tempi della militanza al Cesena – un rapporto che dura da anni. E’ uno che non molla di un centimetro e non cambia mai, anche dopo i campionati vinti. Toscano è un vero capitano assoluto, una persona che ho avuto già per tanti anni, so i valori che ha, umani e tecnici, è un mister che può arrivare lontano. Ci ha aiutato molto a livello mentale”.

Adesso, come riportato da più fonti specializzate in tema di calciomercato, la sensazione è che le strade tra De Rose e Toscano siano destinate a separarsi, interrompendo un rapporto professionale di lunga data fatto di stima e riconoscenza. L’intento del Catania, infatti, sembra essere quello di abbassare l’età media dei centrocampisti in vista della prossima stagione.

