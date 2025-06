DIRITTI DI RISCATTO: Catania, nessuna novità nella prima finestra disponibile. Tra il 16 e 18 giugno la seconda

Quest’anno, come riportato le scorse settimane, sono state previste due finestre relativamente all’esercizio dei diritti di riscatto. La prima dall’1 al 4 giugno, la seconda si aprirà e chiuderà il 16 e 18 giugno. Nel caso del Catania, tra i calciatori ceduti o acquisiti in prestito con opzione la prima finestra non ha determinato alcuna novità.

Si attende l’esito della seconda per vedere se, formalmente, la società rossazzurra – come sembra – non riscatterà i cartellini di Andrea De Paoli (Giugliano) e Dario Del Fabro (Arezzo). Attesa anche per il futuro di Alessio Castellini (Pisa) e Andres Tello (Salernitana). Stando alle informazioni raccolte dalla stampa toscana, il Pisa dovrebbe riscattare Castellini sborsando meno di un milione di euro. Tello, invece, con ogni probabilità non sarà riscattato dai granata. Su Pietro Cianci, poi, va ribadito che la Ternana lo riscatterebbe obbligatoriamente in caso di promozione in Serie B, altrimenti potrà decidere se esercitare o meno il diritto di riscatto.

