DIRITTI DI RISCATTO: scadenza esercizio slitta al 22-24 giugno per tutti i club professionistici

Come riportato nei giorni scorsi, Salernitana e Sampdoria hanno chiesto e ottenuto dalla FIGC la concessione di una deroga per l’esercizio dei diritti di riscatto sui giocatori in prestito, spostando il termine tra il 22 e 24 giugno, in considerazione dello slittamento della data dei playout di Serie B. E’ opportuno precisare che il differimento della scadenza per dare la possibilità di esercitare i diritti d’opzione previsti nei contratti di prestito non riguarda esclusivamente i club citati, ma tutte le società professionistiche che, pertanto, avranno tempo non più fino a domani, mercoledì 18 giugno, ma martedì della prossima settimana per eventualmente esercitare i diritti di riscatto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***