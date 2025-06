EX BLUTEC – Sindaco Termini Imerese: “Pelligra, piano industriale mai presentato. Situazione preoccupante”

A novembre 2024 fu siglato l’accordo tra Pelligra Italia Holding Srl, i commissari straordinari di Blutec Spa e il ministero delle Imprese e del Made in Italy per la salvaguardia dei lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese ex Blutec, dando il via libera al progetto per la realizzazione del nuovo polo manifatturiero, logistico, industriale e commerciale.

Passaggio formale dell’azienda completato con una cessione dal valore di 8,5 milioni di euro, cifra stabilita dai commissari e accettata da Pelligra Holding Italia, che assunse l’impegno di presentare un piano industriale aggiornato, prevedendo l’assorbimento di 350 lavoratori del bacino.

“L’accordo raggiunto per la salvaguardia e riqualificazione dei lavoratori testimonia il nostro impegno nel creare in Sicilia nuove opportunità di lavoro per i tanti giovani lavoratori e le future generazioni“, dichiarò Ross Pelligra (presidente della Pelligra Italia Holding). Oggi, però, a distanza di sette mesi c’è una totale fase di stallo. Anzi, le scorse settimane si è venuto a conoscenza che Pelligra detiene solo il 10% del capitale di Blutec, cedendo il 70.22% all’azienda Nicolosi Trasporti ed il 19.78% al Consorzio artigiano edile costruttori.

Una situazione che il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, parlando con i giornalisti della vertenza Blutec, a margine di un incontro a Palermo, ha definito preoccupante. “Dall’ultimo incontro avvenuto lo scorso anno al ministero con il ministro Urso, non abbiamo più notizie – ha spiegato –. La situazione ci preoccupa. Non è mai stato presentato il piano industriale di Pelligra e neppure la Regione ha notizie chiare. Le uniche che abbiamo sono quelle che arrivano dalla stampa di un ingresso importante di Nicolosi. A febbraio era previsto un incontro a Termini Imerese con il ministro Adolfo Urso, ma poi non si è concretizzato. Stiamo continuando a chiedere un incontro anche in assessorato regionale perché il territorio merita di avere risposte. Stiamo lavorando ma dall’altra parte vorremmo avere una chiarezza istituzionale che in quest’ultimo periodo sta mancando”.

