EX ROSSAZZURRI: Angelozzi lascia Frosinone e torna in Serie A

Qualche organo d’informazione lo aveva accostato anche al Catania le scorse settimane. Il suo futuro, però, non è in Sicilia bensì in Sardegna. Guido Angelozzi, catanese ed ex rossazzurro con trascorsi sia da calciatore che da dirigente, si appresta a lasciare Frosinone e siglare l’accordo per il trasferimento a Cagliari. Nuovo progetto e ritorno in Serie A all’orizzonte, dunque, per Angelozzi che dovrebbe firmare con la società rossoblu un contratto di durata biennale con opzione per il terzo anno.

