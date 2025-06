EX ROSSAZZURRI: Argurio, giornata di sport in sua memoria

Nei giorni scorsi, in occasione della giornata conclusiva del Torneo Internazionale di Cairo Montenotte (provincia di Savona), si è vissuto un momento di profonda emozione nel ricordo di Christian Argurio, ex direttore sportivo del Catania, prematuramente scomparso. Il Novara FC, ultimo club in cui Argurio ha lavorato, ha inteso omaggiare la sua memoria invitando all’evento la compagna Roberta e il figlio Andrea, che hanno ricevuto una targa commemorativa, un mazzo di fiori e alcune maglie della società piemontese personalizzate con il nome “Argurio”.

“Un gesto toccante che ha commosso tutti i presenti e testimoniato quanto Christian abbia lasciato un segno importante non solo come professionista, ma anche come uomo”, si legge in una nota. Nel contesto di una giornata di sport, memoria e valori autentici, “a rendere ancora più significativo il momento è stata la consegna del premio al miglior giocatore del torneo, intitolato proprio a Christian Argurio. A consegnarlo, con grande dignità ed emozione, sono stati Roberta ed il piccolo Andrea, ricevendo l’applauso caloroso di tutto il pubblico presente”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***