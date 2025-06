EX ROSSAZZURRI – Aya lascia il calcio giocato: “Dal Catania alla Fiorentina, ringrazio tutte le società che hanno creduto in me”

All’età di 35 anni il difensore Ramzi Aya decide di lasciare il calcio giocato. L’ex Catania, che ha vestito la maglia rossazzurra tra il 2017 e 2019 sommando 82 presenze condite da 2 gol e 3 assist, ringrazia tutte le persone che hanno parte del suo percorso e le società che hanno creduto in lui. Queste le parole di Aya:

“Ciao calcio mio, oggi ti saluto.

Non è un addio improvviso, ma la fine consapevole di un percorso che mi ha dato tanto.

Un infortunio lungo e pesante mi ha costretto a fermarmi, a riflettere a fondo… e infine a scegliere.

Sono fiero, orgoglioso del cammino che ho fatto.

So che avrei potuto fare di più, ma anche molto meno.

Tutto quello che ho conquistato, l’ho fatto da solo, con sacrificio, sudore e cuore.



La mia più grande vittoria però non l’ho avuta in campo, l’ho avuta fuori: la mia famiglia.

Mia moglie, che ha messo da parte sé stessa per inseguire i miei sogni.

Le mie figlie, la mia forza, la mia gioia più grande.

A loro devo tutto.

Non smetterò mai di ringraziarvi. Vi amo.



Grazie a ogni persona che ha fatto parte di questo viaggio:

compagni, allenatori, staff, dirigenti,

e soprattutto i tifosi: voi mi avete fatto sentire vivo, ogni singola domenica.

Un grazie speciale alle società che hanno creduto in me:

Messina, Fiorentina, Reggiana, Rimini, Torres, Fidelis Andria, Catania, Pisa, Salernitana, Reggina, Avellino e Casertana.

In ognuna di voi ho vissuto emozioni che porterò dentro per sempre.



Il calcio mi ha insegnato a cadere, a rialzarmi, a lottare.

Mi ha dato una vita piena, e io non posso che dirgli grazie.

Oggi finisce un viaggio, ma non finisce l’amore.

Spero sia solo un arrivederci.



Ciao calcio mio“.

