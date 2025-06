EX ROSSAZZURRI – Baldini: “Tacopina è sparito, roba da fare venire il sangue marcio”

Joe Tacopina lo aveva spinto verso Catania qualche anno fa, quando l’imprenditore statunitense di origini italiane era vicino all’acquisizione del Calcio Catania durante la gestione Sigi, trattativa che poi non si è mai concretizzata con le ripercussioni che conosciamo. L’ex allenatore rossazzurro Francesco Baldini, oggi, parla con tanta amarezza dopo la salvezza sul campo ottenuta con la SPAL, club che però non potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie C:

“Dico subito che prima delle ultime 48 ore finali, nulla ci era stato fatto nemmeno subodorare di quanto è poi accaduto. È stato allucinante. È mancato tutto in maniera totale, nei confronti della città, della tifoseria, dei dipendenti e della SPAL. Tacopina e Follano, prima delle ultime partite, avevano inviato un videomessaggio alla squadra, con la promessa di un premio in caso di salvezza centrata. Ci siamo poi sentiti per messaggio dopo il traguardo raggiunto, lui mi aveva iniziato a chiedere di organizzare le cose per la prossima stagione, poi è letteralmente sparito fino al fattaccio”.

“Non è rispettoso sparire e lasciare a Carra e Casella, il 5 giugno, il compito di dire che la SPAL non si sarebbe iscritta a chi sul campo né aveva permesso la futura esistenza. Durante quella video-call i giocatori sono rimasti in silenzio, vivendo un dramma assoluto. Tacopina avrebbe anche dovuto spiegare a me e al mio staff tecnico il perché ci sono stati pagati soltanto i giorni del mese di febbraio e poi null’altro fino a oggi. Questa cosa mi fa venire il sangue marcio, essendo io il responsabile dello staff. Ricordo che si era scelto di venire a Ferrara rescindendo e perdendo il contratto in essere a Lecco”, le sue parole a La Nuova Ferrara.

