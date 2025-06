EX ROSSAZZURRI – Baldini: “Vittoria dedicata agli allenatori meno fortunati di me”

L’ex allenatore del Catania Silvio Baldini festeggia la promozione in Serie B al timone del Pescara. Finale di ritorno dei playoff soffertissima e decisa dalla lotteria dei calci di rigore. Alla fine Baldini ha avuto ragione, in quanto fin dall’inizio degli spareggi promozione riteneva che la sua squadra avrebbe vinto i playoff.

“Voglio dedicare questa vittoria a tutti quegli allenatori che quest’anno non hanno potuto portare a termine il loro lavoro e sono stati meno fortunati di me: tra vincere e perdere c’è sempre una piccola differenza, qualche episodio – le sue parole riprese da Il Centro -. Se il Pescara ha vinto lo deve a Sebastiani, il presidente è un grande dirigente. Sta sui co… a tutti ma lui mi ha difeso sempre, soprattutto quando mi volevano cacciare dopo le tre sconfitte, quando andavano da lui a dirgli che dovevano cambiare allenatore. Il 50 per cento della gente non aspettava altro di dirmi che ero un somaro, ma è andata male per loro…”.

