EX ROSSAZZURRI: Cacciola conquista una nuova promozione in Serie D

Ha portato in Serie D il Giarre nel 2021, il Siracusa nel 2022 e, una settimana fa, ha realizzato una nuova impresa conquistando la promozione nella massima serie dilettantistica con il Gela. Decisivo il 3-0 maturato nella finale di ritorno dei playoff di Eccellenza contro il Canosa. Parliamo dell’allenatore Gaspare Cacciola.

Aretuseo ma catanese d’adozione, Cacciola è cresciuto come centrocampista nel vivaio del Catania con i tecnici Prezzavento (Allievi) e Lo Certo (Primavera), esordendo all’età di 16 anni contro il Siena in casa. “Ero emozionatissimo perchè mi lanciò in campo un mito come Sormani che aveva grande carisma e nel Milan era chiamato il Pelè Bianco, ti trasmetteva l’essenza del calcio. Poi mi portò con sè nella Primavera del Napoli ed ero in squadra con Cannavaro. In C1 a Catania ho giocato anche agli ordini di Bianchetti, successivamente mi volle Angelozzi ad Andria”, parole rilasciate da Cacciola al quotidiano La Sicilia.

