EX ROSSAZZURRI: da Bianco a Sottil passando per Caserta, cambiano tre panchine in Serie B

Il cambio di tre panchine nel campionato di Serie B vede protagonisti altrettante figure con importanti trascorsi a Catania. Si tratta di Paolo Bianco, Andrea Sottil e Fabio Caserta.

Bianco, che ha vestito la maglia del Catania ricoprendo il ruolo di difensore, dal 2015 ha intrapreso la carriera di allenatore maturando le seguenti esperienze: vice Primavera Sassuolo, Siracusa, coll. tecnico Sassuolo, coll. tecnico Shakhtar Donetsk, coll. tecnico Juventus, Modena e Frosinone. Nei giorni scorsi ha firmato con il Monza.

Sottil, che fu anche compagno di squadra di Bianco in rossazzurro, a Catania è ricordato per avere offerto un valido contributo alla causa nelle vesti di centrale difensivo, per poi allenare la squadra dell’Elefante nel 2018/19 con risultati non eccelsi. Nel suo curriculum da tecnico ha lavorato anche con Lucento (Giovanissimi), Siracusa, Gubbio, Cuneo, Paganese, Livorno, Pescara, Ascoli, Udinese e Sampdoria. Dall’1 luglio sarà la nuova guida tecnica del Modena.

Caserta, infine, ha totalizzato più di 100 presenze da giocatore (centrocampista) in rappresenza dei colori sociali del Catania, tra il 2004 e 2007, ma molti tifosi non hanno digerito il trasferimento al Palermo. Nella stagione 2016/17 inizia la carriera da tecnico come vice nella Juve Stabia, proseguendo negli anni il percorso da allenatore in prima squadra ancora delle Vespe, del Perugia, del Benevento, del Cosenza e del Catanzaro. In settimana è stato annunciato come tecnico del Bari sottoscrivendo un contratto biennale.

