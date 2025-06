EX ROSSAZZURRI: Donnarumma accusa il portiere del Pescara di avere simulato l’infortunio

Il Pescara ha avuto la meglio sulla Ternana, al termine della lotteria dei rigori nella finale playoff di ritorno all’Adriatico. Decisivo il penalty fallito da Alfredo Donnarumma, ex attaccante del Catania, con il portiere Alessandro Plizzari grande protagonista. Proprio con Donnarumma, a fine partita, si è consumato un momento curioso.

Deluso per l’errore dagli undici metri, il calciatore campano si è avvicinato a Plizzari per complimentarsi con lui, ma anche per accusarlo di avere simulato l’infortunio, inducendo gli avversari a scegliere soluzioni che potessero sfruttare una sua presunta difficoltà nei movimenti. Plizzari, dal canto suo, ha commentato così l’episodio ai microfoni di Rete8: “So come ci si sente a perdere i playoff una volta arrivati quasi in cima. Lui pensa che io abbia fatto delle sceneggiate, ma sono l’ultimo a fare certe cose. Donnarumma è un gran giocatore, ha una bella carriera e mi dispiace che abbia avuto questa impressione di me”.

