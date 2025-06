EX ROSSAZZURRI – Faggiano: “Anima e cuore per la Salernitana, non parlo del passato”

Prime parole da direttore sportivo della Salernitana per l’ex Catania Daniele Faggiano. Riportiamo di seguito un estratto da salernitananews.it:

“Sono emozionato di essere in questa piazza. Vogliamo tutti fare un gran lavoro, io ci metterò anima e cuore, come sono abituato. Sono felice, c’è tanto da fare e da costruire. Capisco l’ambiente depresso, ma io devo avere entusiasmo per tutti. Cercherò di trasmetterlo anche ai giocatori che prenderò. Avevo tanta voglia e ansia di venire a Salerno. Il passato non mi interessa. Serve per guardare gli errori, ma parlarne non fa bene. Io devo guardare al futuro, ho avuto rassicurazioni e fiducia. Sono venuto per vincere, ma non c’è la certezza per dirlo. Voglio portare la Salernitana dove le spetta. Le pressioni ci sono sempre. Voglio restare a Salerno il più possibile. Dobbiamo fare bene, immagino la Salernitana a mia somiglianza, con una struttura importante vicino”.

