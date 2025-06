EX ROSSAZZURRI: il Padova sogna l’ingaggio di ‘Papu’ Gomez

Il Padova, club fresco di promozione in Serie B, pensa all’ex rossazzurro Alejandro Gomez per potenziare l’organico in vista della prossima stagione. La società veneta vuole affidare al ‘Papu’ la leadership tecnica della squadra ed il calciatore argentino sembra interessato al progetto e alla sfida. E’ quanto assicura Sky Sport. Gomez tornerebbe a giocare dopo la squalifica, si è sempre allenato con regolarità in questi mesi – ultimi allenamenti sostenuti con un club di C, il Renate, che gli ha offerto la possibilità di allenarsi per preparare il suo rientro in campo – e adesso è pronto per una nuova avventura. L’ultima gara ufficiale giocata dal ‘Papu’ risale all’8 ottobre 2023, la vittoria per 3-0 del Monza ai danni della Salernitana in Serie A.

