EX ROSSAZZURRI – Ladinetti: “Aspettative alte, Catania una delle piazze più difficili in cui giocare”

“La scorsa stagione ecco la firma di un triennale a Catania, ma non è andata bene bene, anche per responsabilità mie. Una delle piazze più difficili dove giocare. Le aspettative sono alte, se i risultati non sono positivi la situazione inizia a pesare”.

E’ quanto si legge su La Casa di C, parole a firma del centrocampista Riccardo Ladinetti, tornato brevemente sulla sua esperienza siciliana dopo che, un pò di tempo fa, ai microfoni de La Giovane Italia ebbe modo di sottolineare come Catania fosse “una piazza da Serie A, un ambiente incredibile”, evidenziando il proprio rammarico perchè le cose non andarano come sperato, in un contesto dove società e tifosi riponevano grande fiducia in lui. Oggi Ladinetti milita nel Pontedera ed è reduce da una stagione molto positiva caratterizzata dalla realizzazione di 2 gol e 11 assist su 38 gare disputate tra campionato (girone B), Coppa Italia Serie C e playoff.

