EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Avevo già dato la disponibilità ad allenare il Cosenza, se mi chiamassero…”

Cristiano Lucarelli, allenatore ancora sotto contratto con il Catania, apre ad un possibile ritorno al Cosenza. Già nel corso della stagione trascorsa si era manifestata l’ipotesi, poi però non se ne fece nulla, il Cosenza è retrocesso in C e Lucarelli è rimasto ancora senza panchina. Ne ha parlato a ‘Fatti del calcio’, trasmissione in onda su L’altro Corriere Tv: “Ho voglia di tornare, il campo mi manca. Il Cosenza mi fa battere il cuore, ma bisogna valutare bene dinamiche e modalità per il raggiungimento degli obiettivi. Ci vorrebbe anche qualcuno che mi chiamasse… io sono particolarmente legato a città, squadra e tifosi perchè è lì che ho cominciato la mia carriera da calciatore professionista. Nonostante il Cosenza fosse ultimo in classifica, quest’anno, avevo già dato la mia disponibilità ad allenare i rossoblu ma poi sono state operate altre scelte”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***