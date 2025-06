EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Serie C il solito maledetto campionato difficile. Non devo allenare a tutti i costi”

L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli – ancora sotto contratto con il club rossazzurro – ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del secondo memorial Luciano Gaucci tenutosi in Umbria. Ecco quanto evidenziato:

“Anche l’anno prossimo si incroceranno grandi piazze e altre ne mancano, oggi ho notato che c’è più pragmatismo in B e C, piano piano le mode cambiano e si prospetta per tutti il solito maledetto campionato difficile. Per le piazze importanti, poi, le responsabilità aumentano rispetto ad altre realtà con 300 spettatori allo stadio. Oggi per un allenatore è anche più difficile trovarsi al centro di un progetto. Il mio futuro? Avevo bisogno di un anno sabbatico, sono andato in giro a vedere partite, mi sono aggiornato. Quest’anno di chiamate ne ho ricevute tante ma ogni tanto capisci che bisogna fermarsi e valutare meglio le cose. Non devo allenare a tutti i costi, tornerò a farlo se troverò una situazione che mi farà battere il cuore”.

