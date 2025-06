EX ROSSAZZURRI: Pecorino, futuro da decifrare dopo un’annata poco fortunata

“Sogni avuti sin da piccolo? Tra giocare nella squadra della mia città, fare gol nel derby, andare al Milan e alla Juventus, ho tolto qualche sassolino dalla scarpa. Le emozioni vissute sono tantissime, giocare per il Catania per me era bellissimo”. L’attaccante ex Catania Emanuele Pecorino si era espresso così ad una emittente radiofonica di Frosinone, ricordando i sogni realizzati finora.

Questa stagione, per lui, poteva essere quella del definitivo salto di qualità dopo i primi gol messi a segno in Serie B nel 2023/24 con la maglia del Sudtirol. La punta classe 2001, invece, a Frosinone ha fatto registrare lo score di un solo gol su 20 apparizioni, sempre nel torneo cadetto. Stagione complicata tra infortuni ed un rendimento non esaltante. Annatata poco fortunata per il ragazzo catanese che, con ogni probabilità, non verrà riscattato dal club ciociaro. Il suo cartellino è di proprietà della Juventus che lo ha ceduto in prestito in questi anni al Sudtirol ed ai gialloazzurri. La società torinese potrebbe nuovamente trasferirlo altrove nella prossima stagione.

