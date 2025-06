EX ROSSAZZURRI – Pulvirenti: “Geografia calcio siciliano, provo tristezza. Catania, credo che la società abbia fatto tesoro degli errori”

Per anni tecnico delle giovanili in seno al Calcio Catania, con anche una breve esperienza in prima squadra, Giovanni Pulvirenti si sofferma sulle difficoltà del calcio siciliano a riemergere focalizzando, poi, l’attenzione sul Catania FC. Queste le parole di Pulvirenti ai microfoni della trasmissione Salastampa evidenziate:

“Provo tanta tristezza quando vedo la geografia della squadre siciliane che parteciperanno ai prossimi campionati di Serie B, C e D. La Sicilia è una regione con 5 milioni di abitanti, gli stessi della Svizzera, dell’Irlanda, di nazioni importanti ma esprimiamo poco. Dispiace dirlo, ma purtroppo c’è uno scenario di desertificazione. Dovremmo essere bravi a ragionare più con dirigenti e manager, ognuno per ogni società, perchè io credo che ci siano queste figure ma dobbiamo dare anche il tempo alle società di crescere. Va spazzata via questa cultura che se non vinci sei un cretino e se lo fai sei un eroe. Questa cultura ci farà fare sempre il passo all’indietro”.

“Il pubblico di Catania ha sempre risposto presente. La società rossazzurra credo abbia fatto tesoro di questi due anni in una C che è un mondo davvero complicato, dove molte società hanno impiegato tanti anni per uscire da questa categoria. Lo stesso Vicenza fa grossissimi investimenti da tempo, pur essendo una società fortissima fatica. Il Catania i soldi in questi anni li ha spesi, se bene o male non è mia competenza dirlo, ma sono convinto che partirà con i favori del pronostico nella prossima stagione”.

“Il Catania manca dalla Serie B da dieci anni? Mi rattrista pensare a dove eravamo, io ho avuto la fortuna di essere stato anche nel magico mondo della Serie A, però sono convinto che questa è una realtà così importante e la fame è così tanta che il Catania tornerà a fare qullo che ha fatto non tantissimo tempo fa, perchè non stiamo parlando di 30 anni addietro”.

