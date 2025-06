EX ROSSAZZURRI: Raffaele ha scelto, sarà addio col Cerignola. Riparte dalla Salernitana

Importante salto di qualità per l’ex allenatore del Catania Giuseppe Raffaele. Va in archivio l’esperienza del tecnico siciliano sulla panchina dell’Audace Cerignola. Raffaele ha, infatti, deciso di sposare il progetto Salernitana rispondendo presente alla chiamata del direttore sportivo Daniele Faggiano, che da tempo nutre una certa stima nei suoi confronti. L’allenatore nativo di Barcellona Pozzo di Gotto si appresta a risolvere il contratto che lo lega al club pugliese per poi legarsi alla società campana, firmando un accordo su base biennale. Raffaele riparte dai granata dopo le esperienze maturate negli anni con Igea Virtus, ACR Messina, Potenza, Catania, Viterbese, ancora Potenza e, appunto, Cerignola.

