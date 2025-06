EX ROSSAZZURRI: Raffaele tra la permanenza a Cerignola e la chiamata di Faggiano a Salerno

Proseguirà l’avventura sulla panchina dell’Audace Cerignola, oppure si aprono le porte per una nuova sfida professionale in Serie C? Lunedì l’allenatore Giuseppe Raffaele avrà un confronto con la dirigenza pugliese, la quale illustrerà al tecnico nativo di Barcellona Pozzo di Gotto le linee programmatiche per la prossima stagione. Argomento di discussione anche il futuro dello stesso Raffaele, corteggiato dalla Salernitana, club in cui è già operativo il direttore sportivo Daniele Faggiano (firmerà un contratto biennale), il quale nutre da tempo una certa stima per l’ex Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***