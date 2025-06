EX ROSSAZZURRI: Ranieri dice no alla Nazionale italiana

Claudio Ranieri non sarà l’allenatore della Nazionale italiana di calcio. No alla proposta di ricoprire un doppio in carico, sia nella Roma che nelle vesti di CT dell’Italia. “Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto e ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale”, ha dichiarato Ranieri all’agenzia Ansa dopo una notte di riflessione. Ranieri resta, dunque, operativo nel club capitolino assumendo il ruolo di consulente sportivo in seno alla società con Gian Piero Gasperini allenatore.

Ranieri è un nome a cui sono legati i tifosi rossazzurri per i suoi trascorsi da calciatore alle pendici dell’Etna. Il ricordo di Catania, peraltro, è sempre vivo per Ranieri. Ci piace rilanciare alcune dichiarazioni risalenti a qualche anno fa, quando ricevette un premio alla memoria di Gianni Di Marzio, da lui definito “amico fraterno”: “A Catania sono stato bene – disse a La Sicilia -, ho ricordi che mai potranno sparire. Nel 1983 fu una stagione favolosa, il rapporto con il cavaliere Massimino e con Gianni Di Marzio lo sapete già quanto fossero importanti, formativi per un ragazzo come me che, reduce dalla lunghissima parentesi di Catanzaro, rimase al Sud per contribuire alla costruzione di un altro ciclo. A Roma quanti erano? Quarantamila? Uno spettacolo fuori dalla norma, ma i tifosi ci spinsero alla promozione”.

Sulla nuova proprietà rossazzurra lo stesso Ranieri si espresse così: “Progetto organizzato su basi solide, economiche e non solo. Spero che il Catania torni nelle categorie più nobili con un percorso solido e una programmazione oculata”.

