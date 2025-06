EX ROSSAZZURRI: Ripa si scatena ma non basta per alimentare il sogno della Battipagliese

32 presenze condite da 9 gol e 3 assist. Questo lo score di Francesco Ripa in maglia rossazzurra, nella stagione 2017/18. Poi, la prosecuzione della carriera in C con le maglie di AZ Picerno e Juve Stabia, per poi ripartire dalla D tra le file di Castelnuovo Vomano, Sorrento e Campobasso. Oggi, all’età di 39 anni (ne compirà 40 a novembre), Ripa gioca con la squadra della sua città, la Battipagliese.

Ben 25 reti siglate in 30 apparizioni con i bianconeri, un bottino davvero importante nel campionato di Eccellenza, ma non è bastato per riportare Battipaglia in D. La stagione per lui si è conclusa con una splendida tripletta rifilata al Canosa, sfiorando una clamorosa impresa, quella di ribaltare il 3-0 maturato all’andata. In palio l’accesso alla finale dei playoff nazionali.

Il 4-2 finale nel match di ritorno ha premiato la formazione pugliese, pagando a carissimo prezzo la rete ospite allo scadere del secondo tempo supplementare. Ripa si è scatenato, dando il meglio di sè con tre gol che hanno alimentato le speranze bianconere. Nel finale ha chiuso la gara venendo espulso per doppia ammonizione, ma resta la grande prova offerta da Ripa ed il rammarico per essere andato vicino ad una sorprendente qualificazione.

