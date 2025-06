EX ROSSAZZURRI: tre anni dopo il fallimento del Calcio Catania, nuova amarezza per Baldini

La notizia della mancata iscrizione della SPAL al prossimo campionato di Serie C, dopo la salvezza ottenuta in extremis sul campo, fa naufragare il progetto portato avanti da Joe Tacopina e rappresenta una batosta importante per tifosi, lavoratori e dipendenti del club ferrarese. Lo stesso ex allenatore del Catania Francesco Baldini, a distanza di tre anni dall’estromissione del Calcio Catania dai ranghi federali, torna a vivere un evento particolarmente spiacevole. Allora trovò subito squadra, sedendo sulla panchina del Vicenza. Adesso dovrà attendere per capire quale sarà il proprio futuro. Con lui anche altri ex rossazzurri componenti dello staff tecnico: Luciano Mularoni, Davide Bertaccini, Diego Gemignani e Claiton. Tra gli altri, incerto pure il futuro degli ex calciatori del Catania Luca Calapai e Roberto Zammarini.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***