FAGGIANO: dalle parole di Grella emergono dubbi sulla permanenza del diesse

Se da un lato Vincenzo Grella ha confermato che l’allenatore rossazzurro per la stagione 2025/26 sarà ancora Mimmo Toscano, dall’altro il vice presidente del Catania – nel corso della cerimonia di presentazione del murale dedicato a Stefania Sberna – invia segnali di dubbio sulla prosecuzione dell’attività ai piedi dell’Etna di Daniele Faggiano.

Valutazioni in corso, una decisione verrà presa nei prossimi giorni. In caso di eventuale separazione con il Direttore Sportivo pugliese, la società non si farà trovare impreparata avendo già considerato possibili profili per la sostituzione. Radio mercato ha accostato ultimamente il Catania alle figure di Matteo Lovisa (Juve Stabia), Luca Matteassi (Vicenza), Antonio Amodio (Crotone) e Guido Angelozzi (Frosinone), ma quest’ultimo ha smentito contatti con il club etneo.

