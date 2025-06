FAGGIANO: sorpasso Salernitana sul Cosenza

Sembrava ad un passo dal trasferimento al Cosenza, che da tempo era sulle sue tracce con la possibilità di portare Pierpaolo Bisoli sulla panchina rossoblu, invece il futuro di Daniele Faggiano potrebbe essere in un altro club retrocesso dalla B. Si tratta della Salernitana, che già nei giorni precedenti si era mosso per il direttore sportivo e, nelle ultime ore, ha messo la freccia sul Cosenza avviando nuovi contatti probabilmente decisivi. Il club granata, che per bocca del suo presidente punta ad una riammissione alla B ricorrendo in tutte le sedi opportune, dovrebbe raggiungere l’accordo con Faggiano sulla base di un contratto biennale.

