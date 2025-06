FORTI: per il giovane rossazzurro quel gol non è stato cancellato, resta un sogno realizzato

Domenica 8 dicembre 2024. Una data speciale, quella vissuta da Carmelo Forti. Lui, catanese legatissimo ai colori rossazzurri, sognava il primo gol con la maglia del Catania e da professionista. E’ arrivato allo stadio “Erasmo Iacovone” contro il Taranto, sfruttando al meglio l’occasione concessa da Toscano nel corso della ripresa. Rete siglata nel giro di un paio di minuti dal suo ingresso in campo, con un inserimento rapido dalla sinistra, un controllo di pregevole fattura, il tiro e la palla andata ad insaccarsi dopo avere colpito il palo.

Gol che è stato cancellato dagli almanacchi, per via dell’esclusione del Taranto dal campionato, ma per Forti rimane un momento da non dimenticare. Lo ha definito, via social, “un sogno che prende forma dopo anni di sacrifici, passione e amore per questo sport”. Aggiungendo: “Da bambino sognavo ad occhi aperti questo momento, ma viverlo è un’emozione che supera ogni aspettativa. Non è solo un gol: è il risultato di ogni caduta e risalita, di ogni passo avanti e di tutti quelli che mi hanno sostenuto lungo il cammino. Questa maglia rappresenta qualcosa di più di un simbolo: è casa, è famiglia, è orgoglio”.

Da quel gol che arricchisce il suo bagaglio tecnico ed emotivo Forti riparte in vista della prossima stagione, dopo essere tornato a vestire i colori rossazzurri avendo archiviato l’esperienza lontano dalla Sicilia, al Cittadella, dove ha militato in precedenza nell’Under 17 e nella Primavera 2. Il ritorno a casa ha alimentato le sue ambizioni, ora la palla passa al Catania ed al tecnico Mimmo Toscano. Saranno loro a decidere se il centrocampista classe 2006 potrà ritagliarsi uno spazio maggiore alle pendici dell’Etna l’anno prossimo.

