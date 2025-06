FRISENNA: pubalgia, da stabilire i tempi di recupero

Il 14 maggio è andata in archivio la stagione rossazzurra 2024/25 con la vittoria di Pescara, purtroppo per il Catania inutile ai fini del passaggio al turno successivo dei playoff. Allo stadio Adriatico c’era anche il centrocampista Giulio Frisenna, rimasto in panchina. Nei giorni successivi è emerso che il calciatore catanese classe 2002 ha riportato la pubalgia, una condizione che provoca dolore nella zona dell’inguine a causa di sovraccarico muscolare. Il giocatore si è sottoposto ad intervento chirurgico, rimangono da stabilire i tempi di recupero, che in questi casi possono variare da poche settimane a qualche mese a seconda della gravità della pubalgia, dell’attenzione a rispettare il periodo di riposo e il trattamento prescritto. Il rischio è che Frisenna salti il ritiro di Norcia, ma non è da escludere che possa svolgere almeno parzialmente il lavoro in Umbria con la squadra.

