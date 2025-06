GESTIONE PELLIGRA: si cambia ancora, terzo nuovo direttore sportivo

Parziale continuità rispetto alla stagione passata, nella misura in cui l’allenatore Domenico Toscano è stato confermato sulla panchina del Catania per bocca dello stesso vice presidente ed amministratore delegato Vincenzo Grella, mentre Ivano Pastore – già collaboratore dell’area tecnica – ha ricevuto la promozione come direttore sportivo. Ma proprio per quel che riguarda l’affidamento della direzione sportiva, Pastore prende il posto di Daniele Faggiano.

Figura dal curriculum ricco di esperienze significative anche in serie superiori, quella di Faggiano, che però è rimasto operativo sotto l’Etna solamente per un anno. A lui erano stati affidati incarichi importanti nella passata stagione, caratterizzata anche da problemi di salute di una certa rilevanza che lo hanno costretto a non poter lavorare costantemente a pieno regime. In casa rossazzurra si tratta del terzo cambiamento per quel che concerne l’area della direzione sportiva nella gestione Pelligra.

Il progetto aveva visto inizialmente al timone Antonello Laneri – il cui contratto scade proprio questo mese – che ha contribuito alla costruzione dell’organico etneo nella stagione 2022/23, quella del campionato di Serie D dominato e vinto con larghissimo anticipo dal Catania, e nella successiva annata, fino ad arrivare al suo esonero maturato a novembre 2023.

Da quel momento la posizione è rimasta vacante, occupandosi della gestione del calciomercato lo stesso Grella, in sinergia con l’allora tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli, rivoluzionando l’organico a gennaio con i risultati noti. La stagione scorsa, appunto, spazio a Faggiano, un anno prima di assegnare il ruolo di direttore sportivo a Pastore. L’auspicio è che la scelta si riveli azzeccata in vista della stagione 2025/26, terza consecutiva in Serie C per il Catania.

