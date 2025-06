GIACCHETTA (D.S. Cremonese): “Catania, società si sta sempre più strutturando ma non è facile uscire dalla C”

Ai microfoni di Tris Tv, il Direttore Sportivo della Cremonese Simone Giacchetta spende parole positive nei confronti del Catania FC e del tecnico Mimmo Toscano, fresco di riconferma sulla panchina rossazzurra. Ecco quanto riporta ildispaccio.it:

“Il Catania è una società che si sta sempre più strutturando. Per Grella è facile capire gli umori all’interno della squadra. Fermo restando che non è semplice gestire una piazza così importante, il Catania ha fatto parte della storia del calcio italiano. La tifoseria pretende, non è facile far capire le difficoltà nell’evadere dalla Serie C. Sono persone competenti, ma bisogna capire che uscire dalla Serie C non è semplice”.

“Toscano? E’ un amico. Abbiamo condiviso tanti anni alla Reggina. Vivendo tante emozioni, con una promozione in B con mister Zoratti alla guida. Ho un aneddoto particolare su Mimmo Toscano, oltre alla frequentazione fuori dal campo. Un anno la Reggina di Foti mi lasciò a casa, non c’era ancora la sentenza Bosman. Sono stato 6 mesi a casa, come calciatore. Rientrando a dicembre, purtroppo per Mimmo, in seguito ad un suo infortunio. Da lì, il percorso di calciatore mi ha portato fino alla Serie A”.

