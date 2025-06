GIOVANILI CATANIA: due giovanissimi talenti dell’Atletico Rosolini selezionati dal club rossazzurro

“Giorni ricchi di emozioni per i giovani calciatori Manuel Figura (classe 2013) e Giovanni Leocata (classe 2014) dell’Asd Atletico Rosolini, che si sono distinti durante gli stage svoltisi a Pozzallo e Ragusa, mettendo in mostra tutto il loro talento e la grande preparazione tecnica”. E’ quanto riporta il Corriere Elorino. “Le loro qualità non sono passate inosservate, tanto che il Direttore Responsabile del settore giovanile del Catania Calcio, Teodoro Coppola, ex giocatore del Torino, ha espresso il desiderio di accogliere i due giovani atleti nelle giovanili della prestigiosa squadra etnea, con l’obiettivo di arricchire il vivaio del club con nuovi talenti promettenti”, si legge.

