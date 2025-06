GRELLA: “Catania favorito per la promozione il prossimo anno? Contano i fatti”

Le parole del vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella in merito alla possibilità di sostenere presto gli allenamenti a Torre del Grifo ed alle ambizioni in vista della prossima stagione:

“Allenamenti a Torre del Grifo? Una volta concluso il ritiro che durerà due settimane o tre, torneremo a Catania e strada facendo capiremo meglio. Difficile stabilirlo ora, perchè se poi quello che dico non succede ho vari bazooka puntati alla nuca per questioni non legate alle mie volontà, ma ci sono delle leggi e dinamiche a volte fuori dal nostro controllo. Catania favorito sulla carta nel prossimo campionato? Conta poco dire questo. Bisogna essere favoriti per mentalità, per voglia di battere gli avversari, per il sacrificio assicurato in campo, per grande attenzione da prestare sui dettagli. Sono i fatti che contano, nei fatti potrete pesare la volontà del club”.

