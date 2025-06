GRELLA: “Zarbano grandissimo valore aggiunto per il club”

“In questo momento siamo concentrati sul lavoro da fare. E’ entrato subito in grande sintonia con il Consiglio d’Amministrazione, trasmettendo fiducia per le sue competenze ed i suoi modi di fare, penso che rappresentati un grandissimo valore aggiunto per la società”. Dopo avere verbalmente ufficializzato la permanenza di Domenico Toscano sulla panchina del Catania, il vice presidente ed amministratore delegato rossazzurro Vincenzo Grella ha fatto altrettanto con il neo direttore generale Alessandro Zarbano. Figura di una certa esperienza e alta professionalità, quella di Zarbano, operativo alle pendici dell’Etna già da diverse settimane. La decisione definitiva sull’affidamento della futura direzione sportiva del Catania potrebbe passare anche attraverso i suggerimenti dello stesso Zarbano, il quale ricoprirà un ruolo chiave all’interno della società sotto il profilo gestionale, finanziario ed organizzativo.

